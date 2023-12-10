Розвідка Британії: Росія перейшла до «масштабніших атак» проти української енергетики

Росія, ймовірно, перейшла до «більш масштабної кампанії», спрямованої проти енергетики України, йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Британські розвідники нагадали, що 8 грудня сили РФ вперше з вересня 2023 року «завдали хвилю потужних ударів по Києві та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників».

Як зазначає Міноборони Британії, ці літаки, ймовірно, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Це були ракети Х-101 (у країнах НАТО мають назву AS-23a KODIAK).

«Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», – йдеться у зведенні.

Але, як додає розвідка, «більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона». І попри те, що «внаслідок російської атаки є жертва, пошкодження є мінімальними», підсумували Міноборони Британії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.