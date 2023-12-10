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Розвідка Британії: Росія перейшла до «масштабніших атак» проти української енергетики

Російська атака безпілотниками Shahed на Київ. Наслідки. Київ, 25 листопада 2023 року, ілюбстративне фото
Російська атака безпілотниками Shahed на Київ. Наслідки. Київ, 25 листопада 2023 року, ілюбстративне фото

Росія, ймовірно, перейшла до «більш масштабної кампанії», спрямованої проти енергетики України, йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Британські розвідники нагадали, що 8 грудня сили РФ вперше з вересня 2023 року «завдали хвилю потужних ударів по Києві та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників».

Як зазначає Міноборони Британії, ці літаки, ймовірно, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Це були ракети Х-101 (у країнах НАТО мають назву AS-23a KODIAK).

«Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», – йдеться у зведенні.

Але, як додає розвідка, «більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона». І попри те, що «внаслідок російської атаки є жертва, пошкодження є мінімальними», підсумували Міноборони Британії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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