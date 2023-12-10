ОВА: збита над Криворізьким районом ракета пошкодила підприємство та автівки

Над Криворізьким районом ввечері 9 грудня сили ППО збили російську ракету, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Її уламки (ракети – ред.) пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали», – зазначив місцевий чиновник.

Також Лисак повідомив, що російські військові вночі 10 грудня вдарили по Нікополю – «росіяни застосували проти мирного населення важку артилерію».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.