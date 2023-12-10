Росія втратила за добу ще 700 військових та 4 танки – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 338 820 своїх військових, зокрема, 700 – за останню добу, такі дані станом на ранок 10 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танків – 5636 (+4 за останню добу)

бойових броньованих машин – 10529 (+10)

артилерійських систем – 8064 (+6)

РСЗВ – 919 од.;

засобів ППО – 605

літаків – 324

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136

Крилатих ракет – 1586 (+1)

кораблів/катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25)

спеціальної техніки – 1162 (+3)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.