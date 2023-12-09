У Генштабі ЗСУ кажуть, що втрати РФ у війні перевищили 338 тисяч осіб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 338 120 своїх військових, зокрема, 900 – за останню добу, такі дані станом на ранок 9 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танків – 5632 (+6 за останню добу)

бойових броньованих машин – 10519 (+11)

артилерійських систем – 8058 (+1)

РСЗВ – 919

засобів ППО – 605

літаків – 324

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136

крилатих ракет – 1585 (+14)

кораблів/катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7)

спеціальної техніки – 1159

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.