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У Генштабі ЗСУ кажуть, що втрати РФ у війні перевищили 338 тисяч осіб

Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року, ілюстративне фото
Знищений Силами оборони України танк армії РФ на пшеничному полі. Харківщина, 22 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 338 120 своїх військових, зокрема, 900 – за останню добу, такі дані станом на ранок 9 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

  • танків – 5632 (+6 за останню добу)
  • бойових броньованих машин – 10519 (+11)
  • артилерійських систем – 8058 (+1)
  • РСЗВ – 919
  • засобів ППО – 605
  • літаків – 324
  • гелікоптерів – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136
  • крилатих ракет – 1585 (+14)
  • кораблів/катерів – 22
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7)
  • спеціальної техніки – 1159

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.

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