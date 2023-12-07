Війська РФ збільшили кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» – Штупун

Російські війська значно збільшили кількість бойових зіткнень У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» , сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.



«Вже другу добу поспіль окупанти дуже активно використовують дрони-камікадзе і авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень. Загалом в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог завдав 13 авіаударів і провів 61 бойове зіткнення. Тобто це досить багато. Також здійснив 743 артобстріли. Відповідно і втрати ворога виросли, склали минулої доби 513 осіб», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, біля Авдіївки за добу відбито 34 російські атаки, противник намагався йти вперед східніше Новобахмутівки, також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького і Первомайського.

Штупун зазначає, що сили РФ дуже активно обстрілює саму Авдіївку та позиції українських військових довкола міста, На Мар’їнському напрямку також не спадає активність. Там за добу відбито 17 російських атак в районі Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

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«Щодо активності окупантів в деяких випадках вона – «потьомкінське село». Тому що по радіоперехопленням інколи приїжджає якесь керівництво військове і жене ворога вперед, а на тактичному рівні перехоплюються розмови про те, що давайте підемо вперед, зімітуємо, щоб вони від нас відчепилися», – додав він.

Днями командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що російські окупанти збільшили активність піхоти в його операційній зоні. Також, за його словами, після перерви російські військові поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України й Росії на всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.