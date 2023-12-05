Тарнавський: сили РФ поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52

Після перерви російські військові поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, російські військові продовжуть зазнавати «значних втрат», за добу знищено понад 400 військових РФ та 21 одиниця техніки – зокрема, 5 ББМ, 2 артилерійських системи, 10 БпЛА та 2 одиниці спеціальної техніки.

«Кількість наземних атак ворога не зменшується - за добу зафіксовано 37 боєзіткнень. Зросла активність ворожої авіації, до 18 авіаударів», – розповів він.

«За добу втрати сил РФ в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 428 осіб. Ще 7 військовослужбовців здалися в полон, уточнив Тарнавський.

Також відомо, що за добу було знищено 3 склади боєприпасів російських військових.

Раніше Тарнавський заявляв, що російська армія почала менше залучати авіацію в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», а «продовжує спроби просуватися піхотою».

У ранковому зведенні 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що погані погодні умови продовжують уповільнювати бойові дії України й Росії на всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.