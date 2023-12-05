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У Херсоні зросла кількість поранених через ранковий російський обстріл – влада

Раніше в ОВА повідомляли, що через ранковий російський обстріл центру Херсона загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.
Раніше в ОВА повідомляли, що через ранковий російський обстріл центру Херсона загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.

Кількість поранених через російський обстріл Херсону зросла до чотирьох людей, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«За останніми даними, внаслідок влучання ворожого снаряду у заклад охорони здоров’я у середмісті Херсона поранення отримали четверо людей – двоє лікарів 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н і працівник одного з відділів 1956 року народження», – написав він у телеграмі.

Мрочко додав, що постраждалим надали медичну допомогу, травми є легкими, у госпіталізації потреби немає.

Раніше в Херсонській ОВА повідомили, що через ранковий російський обстріл центру Херсона загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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