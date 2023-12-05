У Херсоні зросла кількість поранених через ранковий російський обстріл – влада

Кількість поранених через російський обстріл Херсону зросла до чотирьох людей, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«За останніми даними, внаслідок влучання ворожого снаряду у заклад охорони здоров’я у середмісті Херсона поранення отримали четверо людей – двоє лікарів 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н і працівник одного з відділів 1956 року народження», – написав він у телеграмі.

Мрочко додав, що постраждалим надали медичну допомогу, травми є легкими, у госпіталізації потреби немає.

Раніше в Херсонській ОВА повідомили, що через ранковий російський обстріл центру Херсона загинули дві людини, ще одна зазнала поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.