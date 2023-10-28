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Частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу – голова МВА

Вулиці Херсона, жовтень 2023 року
Вулиці Херсона, жовтень 2023 року

Частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу, здійсненого російськими військовими 28 жовтня, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено мережу електроживлення 10кВ. Відключено орієнтовно 2 тисячі споживачів, переважно приватний сектор. Над відновленням працюватимуть, поки не повернуть електрику усім споживачам», – повідомив чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють досяжні для них регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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