Частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу – голова МВА

Частина Херсона знеструмлена внаслідок обстрілу, здійсненого російськими військовими 28 жовтня, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі пошкоджено мережу електроживлення 10кВ. Відключено орієнтовно 2 тисячі споживачів, переважно приватний сектор. Над відновленням працюватимуть, поки не повернуть електрику усім споживачам», – повідомив чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють досяжні для них регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.