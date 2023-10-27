Російські військові обстріляли центр Херсона, є поранені

Увечері 27 жовтня російські військові обстріляли центр Херсона, відомо про щонайменше двох постраждалих, повідомляє з місця кореспондентка Радіо Свобода.

Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко вказує, що «внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ пошкоджені більше десятка житлових будинків у середмісті».

«Наразі відомо про кількох постраждалих. Один ушпиталений. Інформація уточнюється», – відзначив очільник міста.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють досяжні для них регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.