«Армія РФ не знає, чого чекати»: як ЗСУ просуваються на Херсонщині, що відбувається на Запорізькому напрямку?

Чи погіршується гуманітарна ситуація на окупованих територіях півдня України, в яких сферах вона є найбільш критичною? Як за таких умов поводиться окупаційна влада? Чи просуваються українські військові на Херсонщині та Запоріжжі, від чого це залежить? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 24 жовтня повідомив, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу села Підстепне (це 20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра). Відтак українські військові захопили ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Цю інформацію аналітики отримали від російських військових блогерів. Вони також стверджують, що українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка.

Українські війська 24 жовтня продовжили наступальні дії на сході та півдні України. Генштаб Збройних сил України 24 жовтня також повідомив, що українські військові продовжили наступ на південь від Бахмута та досягли часткового успіху під Роботиним Запорізької області.

«Військові РФ втрачають свої позиції»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів «Новинам Приазов'я», що російським військовим не вдається зупинити наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку. Втім, вони намагаються його загальмувати.

«Зупинити – ні, загальмувати – так. Їм це вдається, тому що у них є достатньо людського ресурсу. Коли ми кажемо про події в Запорізькій області, наприклад, це трикутник Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате. Саме цей трикутник найголовніший для прориву на сьогодні.

Вони вчепилися в кожний клаптик землі

Якщо ми про нього говоримо, то, в першу чергу, це що? Це друга лінія оборони. Друга лінія оборони – це лінія оборони, завглибшки 15 км, яка створюється для того, щоб маневрувати та вести маневрену оборону, виснажувати супротивника і таке інше. Нічого такого військові РФ по другій лінії оборони не роблять. Вони вчепилися в кожний клаптик землі», – пояснив експерт.

Деякі території Запорізької області вже перетворюються на «сіру зону». Це означає, що російські військові їх не контролюють, підкреслив він.

Коваленко каже про позитивні просування Сил оборони України біля Вербового, Новопрокопівки, тому є поступовий процес перетворення західної частини Вербового та північної частини Новопрокопівки в «сіру зону».

«Тобто росіяни (військові РФ – ред.) все-таки втрачають свої позиції, вони не можуть дозачипитися кігтями та зубами», – зауважив експерт.

«Сіра зона» поглинає села» Водночас російське командування не розуміє, чого їм чекати на лівобережній Херсонщині, зазначив Коваленко. Окупанти починають перетягати частково свої підрозділи з Запорізької області, куди вони їх відправляли в червні та липні, тим самим послаблюючи можливості на цій території. «Це також може стати якимось все-таки підсиленням наших можливостей. Тобто саме послаблення російських підрозділів. А на лівому березі Херсонщини продовжує розростатися «сіра зона» – від Олешок до фактично Кринки», – зазначив він. «Сіра зона» на Херсонщині поступово поглинає села, які об'єднані між собою дорогою. Вона є важливим логістичним вузлом, наголосив експерт. Козачі Лагері, Кринки, Піщанівка – вони мають спільну дорогу між собою, ця дорога проходить майже паралельно з дуже важливою логістичною артилерією 2206 «Там є така пряма логістика між майже усіма – Козачі Лагері, Кринки, Піщанівка – вони мають спільну дорогу між собою, і ця дорога, вона проходить майже паралельно з дуже важливою логістичною артилерією 2206. Це траса, яка йде від Олешок, вона прямує на схід і переходить в трасу М-14, яка веде на Мелітополь. Це дуже важлива, об'єднана, така досить потужна логістична артерія, яку використовують російські окупанти. Але саме зараз «сіра зона» знаходиться майже в 3 км від цієї траси», – пояснив він. Він також зауважив, що село Пойма розташоване менше ніж у 2 км від іншого дуже важливого перехрестя, а саме: перехрестя трас 2206 і Е-97. Перша траса йде на Мелітополь, а друга – це фактично траса, яка ведеться з тимчасово окупованого Криму через Армянськ на Олешки. Отже, ці дуже важливі логістичні артерії вже знаходяться поблизу цієї «сірої зони». Російські військові не знають, як запобігти розширенню «сірої зони», додав Коваленко. «Вони нічого не можуть зробити з «сірою зоною», окрім як обстрілювати її, скидати на неї КАБи постійно. Але це все одно нічого не дає. Отже, це неефективно. Це могло б бути ефективно, коли діють повноцінно військові підрозділи, тобто з технікою, з усім, плацдарм, коли ви знаєте, що там є скупчення артилерії, скупчення танків. А коли там десь є 10-15 спецпризначенців, які тримають якусь ділянку, а потім зникають звідти, повертаються на правий берег, і ви не знаєте, чи є вони там, чи їх там немає, це таке собі задоволення – відправляти туди якісь спецпідрозділи, які можуть накрити артилерією або скидати туди КАБи. Але росіяни (військові РФ – ред.) саме через паніку це і роблять. І повертають свої підрозділи туди також через це», – зазначив експерт. Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

«Проблеми з медициною»

Російські окупаційні сили створили гуманітарну кризу у Токмаку, повідомив 20 жовтня Центр національного спротиву. За даними українського підпілля, у цьому місті ситуація залишається важкою, оскільки окупаційна влада не забезпечує місцеве населення медикаменти й гуманітарною допомогою у належній кількості. Ситуацію ускладнює заборгованість з отриманням пенсій та інших соціальних виплат. При цьому російські окупаційні сили заблокували перекази з України, тож місцеві жителі перебувають на межі виживання, зазначили у Центрі національного спротиву.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 19 жовтня в ефірі телемарафону розповів, що у цьому місті немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів. Навіть для тих, хто отримав паспорт Росії. Найскладнішою є ситуація для пацієнтів із гемофілією. Через санкції у Росії препаратів для таких людей скоро не буде, і їх відправляють помирати додому, каже міський голова.

Начальник Веселівської селищної військової адміністрації Мелітопольського району Сергій Кутьєв розповів «Новинам Приазов’я», що для отримання будь-яких послуг в окупованій громаді потрібно мати російські паспорти. Ситуація з медициною в регіоні, каже, є дійсно дуже складною.

Багато людей не можуть вилікуватися від хвороб, які в довоєнний час легко лікувалися та контролювалися

«Раніше всі операції проводилися, у нас дуже гарна лікарня, операції проводилися дуже складні і з інших районів приїжджали. Зараз будь-яка незначна операція, людей кудись відправляють, тому що на місці зробити не можуть. Ліки дуже неякісні, вони не допомагають, багато людей не можуть вилікуватися від хвороб, які в довоєнний час легко лікувалися та контролювалися. Намагалися завозити окупанти і лікарів своїх, тому що багато наших лікарів повиїжджали та відмовилися співпрацювати», – повідомив він.

«Або повезуть «на підвал», або депортують»

Продукти у магазинах низької якості й за високими цінами, каже посадовець. За його словами, умови роботи для місцевих виробників стали нестерпними, тому зараз переважно завозять російські продукти. Люди їхньою якістю незадоволені. Взимку гуманітарна ситуація погіршиться, вважає начальник Веселівської адміністрації.

«І світло постійно з перебоями, постійно поломки на водопроводі. Невчасно реагують на все це. Якщо і завозиться якесь вугілля, то дуже висока ціна. І ще випилюються посадки. Люди випилюють посадки, щоб забезпечити собі опалення на зиму», – каже він.

Постійний тиск, погрози депортацією. Ніхто не може сказати, висловити якусь свою думку

Попри складнощі з виїздом, люди продовжують залишати окуповані території, додав Кутьєв. Залишаються переважно ті, хто не може покинути хворих родичів.

«Людям дуже важко. Дуже сильний тиск, з якихось гуманітарних питань звернутися – постійний тиск, погрози депортацією. Ніхто не може сказати, висловити якусь свою думку, тому що або повезуть «на підвал», або депортують», – зазначив посадовець.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Ключове завдання окупантів – військові цілі»

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, що з особливими складнощами стикаються жителі населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту.

Відчули, що насправді окупантам байдуже на місцеве населення і тим паче на надання якоїсь гуманітарної допомоги

«З активізацією бойових дій, з активізацією контрнаступу (ЗСУ), звісно, ті території, які розташовані ближче до лінії фронту, вони одразу відчули, що насправді окупантам байдуже на місцеве населення і тим паче на надання якоїсь гуманітарної допомоги. Це стосується Василівки, міста Пологи, Токмака та інших населених пунктів, які біля лінії фронту.

Сьогодні ключове завдання для окупантів – це військові цілі, і вони займаються повністю військовими справами. Десь вони евакуювали так звані органи влади, які відповідали, в тому числі, і за соціальне забезпечення, і за гуманітарну допомогу, тому що для них це не є пріоритетом», – каже депутат.

Російські окупаційні сили використовують надання гуманітарної допомоги як інструмент шантажу для отримання російських паспортів, підкреслює він.

Крім того, окупаційна влада намагається звинуватити у погіршенні ситуації саме Збройні сили України й налаштувати відповідним чином місцеве населення, зазначив Ашурбеков. Для цього окупаційні сили навмисно створюють гуманітарну кризу на захоплених територіях.

«Багато маніпуляцій з боку окупантів, які вони використовують, якраз щоб налаштувати населення проти українських військових, щоб було менше спротиву, щоб більше людей, навпаки, вступало в колаборацію», – сказав він.

Херсонщина: «найгірше у Новотроїцькому районі»

Центр національного спротиву 22 жовтня повідомив, що на окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів також спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. За даними українського підпілля, найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчів та товарів першої необхідності, стверджують у Центрі спротиву.

Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що у Новотроїцькій громаді медичні послуги населенню продовжують надаватися, проте їхній потенціал значно обмежений через дефіцит лікарських препаратів, які виготовлені в Росії та постачаються з окупованого Криму. Для проведення діагностики та операцій місцеві лікарі направляють пацієнтів до Сімферополя, однак там їх відмовляються приймати.

у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що у Новотроїцькій громаді медичні послуги населенню продовжують надаватися, проте їхній потенціал значно обмежений через дефіцит лікарських препаратів, які виготовлені в Росії та постачаються з окупованого Криму. Для проведення діагностики та операцій місцеві лікарі направляють пацієнтів до Сімферополя, однак там їх відмовляються приймати. Торгівлею продовольчими товарами та продуктами у Новотроїцькій громаді займаються підприємці, які перереєструвалися за законодавством Росії. Інші були змушені закрити бізнес. Продукти реалізуються за необґрунтовано завищеним цінам, обмеженого асортименту та низької якості, додав Толоконніков.

Також ситуацію на окупованій частині Херсонської області прокоментував Станіслав Трошин, співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку». Він підтвердив, що у цьому регіоні катастрофічно не вистачає лікарів.

Зі спеціалізованими фаховими лікарями – просто катастрофа на окупованих територіях

«Найгірша ситуація, дійсно, у сфері охорони здоров’я. Абсолютна більшість мешканців Херсонщини, які залишились жити на лівому березі, це люди похилого віку, люди з хронічними хворобами, з інвалідністю, але, на жаль, нема кому надавати їм необхідну допомогу. Це ми бачимо з багатьох джерел, перш за все, з того, скільки є вакансій в цих окупованих лікарнях. З фізіотерапевтами, з медсестрами, з допоміжним персоналом, зі спеціалізованими фаховими лікарями – просто катастрофа на окупованих територіях. Є лікарні, де 15-25 вакансій у відкритому доступі», – поділився спостереженнями Трошин.

«Російські лікарі та вчителі їдуть з окупації»

Працівники різних сфер, які приїхали з Росії на окуповану територію заробляти, вже виїжджають звідти, каже експерт.

«Навіть громадянам Росії, які приїхали сюди заробити собі кар’єру і гроші, для них жодних обіцянок не виконується. Якщо було ще більш менш нормально з медпрацівниками на територіях вздовж лінії з Кримом: Чаплинка, Каланчак, Скадовськ, то зараз і ті росіяни, які приїхали туди попрацювати, вони відправляються додому», – розповів він.

Окупаційна влада не дбає про жителів населених пунктів, які розташовані вздовж лівого берега Дніпра, каже Трошин. Там люди фактично покинуті і нічим не забезпечуються. Продукти в цій місцевості зʼявляються і реалізуються завдяки місцевим підприємцям.

«У Голій Пристані, до речі, багато де ще вода стоїть, тому там взагалі дуже складна ситуація. Вони (окупанти) привозять раз на місяць щось там і їдуть геть», – стверджує співрозмовник.

Натомість пропагандистська робота з місцевим населенням триває, переважно з пенсіонерами, додав експерт.

Випитують у цих нещасних людей пенсійного віку дані про сусідів, про патріотів

«З людьми ведуться нескінченні бесіди про те, що «ви ж розумієте, навіть якщо Росія піде, то це ненадовго, це їхня земля, тут російська мова». Хоча вони це розповідають в Чаплинці та Каланчаку, де в принципі російської мови не було. Випитують у цих нещасних людей пенсійного віку дані про сусідів, про патріотів, про представників минулої української влади, які ще залишаються на місцях, про патріотичні настрої у сусідів, про статки сусідів. Взагалі така КДБшна машина в найгіршому її випадку», – поділився Трошин.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, включно із Запорізькою, які були лише частково окуповані.

Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Влада Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.