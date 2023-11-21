ООН зафіксувала загибель понад 10 тисяч цивільних в Україні через агресію Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

«Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України, – заявила Даніель Белль, голова Моніторингової місії. – Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-ий місяць і загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити».

У місії зауважили, що наведені дані відображають кількість випадків загибелі цивільних осіб, верифікованих шляхом застосування власної методології, і попередили, що справжня цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною і займає певний час.

В ООН зауважують: їхній моніторинг показує, що значна кількість випадків загибелі й поранення цивільних трапляється далеко від лінії фронту, головним чином через застосування збройними силами РФ далекобійних ракет і баражуючих боєприпасів, які вражають цілі у населених пунктах по всій країні.

«За останні три місяці майже половина випадків загибелі й поранення цивільних осіб сталася далеко від лінії фронту. Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць», – заявила Даніель Белль.

Зокрема, у місії звернули увагу на російський удар по місту Селидове на Донеччині 15 листопада, коли внаслідок влучання ракети в чотириповерховий житловий будинок загинули чотири цивільні людини.

«Інцидент в місті Селидове минулого тижня є типовим прикладом атак, які призводять до загибелі й поранення цивільного населення. Протягом останніх трьох місяців із серпня по жовтень, переважна більшість підтверджених випадків загибелі й поранення серед цивільного населення, що становили 86% від загальної кількості, сталася на території, підконтрольній уряду України. Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, наприклад, артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет і баражуючих боєприпасів», – наголосили в ООН.

Станом на 21 листопада Офіс генерального прокурора України зареєстрував 113 522 провадження про ймовірні воєнні злочини і злочини агресії. За даними ОГП, 681 представник військово-політичного керівництва Росії є підозрюваним.