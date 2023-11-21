США запровадили санкції проти двох військових РФ за вбивства у Бучі

США запровадили санкції проти двох російських військових, яких звинувачують у вбивствах цивільних жителів у Бучі й Андріївці на Київщині.

Держдепартамент вніс до санкційного списку полковника російської армії Азатбека Омурбекова, також відомого як «м’ясник із Бучі», і військовослужбовця Данила Фролкіна, йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Омурбекову, Фролкіну і їхнім найближчим родичам заборонений в’їзд до Сполучених Штатів Америки.

«Повідомлення про причетність Омурбекова і Фролкіна до грубих порушень прав людини, задокументовані неурядовими організаціями й незалежними розслідуваннями, є серйозними і заслуговують на довіру. Вносячи Омурбекова і Фролкіна до списку, Сполучені Штати підтверджують свою відданість дотриманню прав людини, визнаючи несправедливість, якої зазнали жертви і ті, хто вижив, і сприяють притягненню до відповідальності винних у порушеннях прав людини», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Данило Фролкін у серпні 2022 року зізнався журналістам у мародерствах і вбивстві цивільного жителя у селі Андріївка, а також назвав імена командирів, які віддавали накази про розстріл беззбройних українців. Повідомлялося, що він служив у 64-ій окремій мотострілецькій бригаді, командиром якої ЗМІ називали тоді ще підполковника Азатбека Омурбекова.

Пізніше кілька товаришів по службі Фролкіна заявили в розмові з журналістами, що Омурбеков віддавав накази про вбивства цивільного населення в Київській області.

Військові 64-ої мотострілецької бригади прибули до Бучі Київської області в середині березня. Протягом наступних 18 днів в одному районі Бучі, який бригада взяла під свій контроль, було вбито 12 людей, у тому числі усі жителі шести будинків, де солдати розбили табір.

Жителі українського села Андріївка звинуватили російських військових у пограбуваннях, мародерстві й убивствах цивільних.

18 квітня 2022 року президент РФ Володимир Путін надав бригаді почесне звання «гвардійська» «за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом».

Російські війська займали місто Бучу понад місяць. Після їхнього стрімкого відступу наприкінці березня місцева влада і журналісти виявили тіла 458 цивільних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.