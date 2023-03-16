У Росії єфрейтор, який зізнався у воєнному злочині, засуджений за «фейки» про армію

У російському Хабаровську військовий суд ухвалив вирок єфрейтору російської армії Данилу Фролкіну, який раніше зізнався у вбивстві цивільного жителя в Україні та мародерстві. Його засудили до 5,5 років колонії умовно за статтею про поширення недостовірної інформації про російську армію, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії із зали суду.

Обвинувачення вимагало для 21-річного Фролкіна шість років позбавлення волі. Фролкін не був під арештом, він пішов із зали суду. Йому на два роки заборонили обіймати посади в органах державної влади.

За статтею про так звані «фейки» російські суди виносили суворіші вироки – до дев’яти років реального позбавлення волі. Проте обвинувачених засуджують і до штрафів, і умовних термінів.

Як пишуть Сибір.Реалії, з картки справи неясно, через що саме проти Фролкіна порушили кримінальну справу.

У серпні російське видання «Важные истории» оприлюднило матеріал, у якому Фролкін зізнався у вбивстві пограбованого ним і його товаришами по службі жителя українського села Андріївка у Бучанському районі Київської області.

За його словами, у березні 2022 року він брав участь у обшуках у будинках трьох мешканців села. Після обшуків заступник командира бригади підполковник Олександр Прокурат, як стверджується, наказав убити затриманих і Фролкін застрелив одного з них. Вбитого, як розповідав єфрейтор, запідозрили в тому, що він ділився з українськими військовими координатами російських військ.

У червні 2022 року прокуратура України офіційно назвала Фролкіна підозрюваним у справі про порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Зізнаючись у злочині в Росії, єфрейтор заявив, що вважає, що його відправлять до в’язниці на батьківщині. Зізнання він пояснив тим, що розраховує, що його товаришів по службі не змусять знову воювати на тлі кримінальної справи проти нього.