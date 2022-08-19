17 вбитих. Звірства армії РФ у маленькому селі на Київщині. Фільм-розслідування «Схем»

«Схеми» дослідили, що відбувалося в селі Андріївка Київської області, коли воно перебувало під окупацією російських військових.

Андріївка – невелике село у Бучанському районі. Через нього проходить дорога, яка з'єднує Бородянку і Макарів, де точилися запеклі бої. За понад місяць окупації Андріївки у ньому від дій російських військових загинуло 17 мирних мешканців села – вони були розстріляні або стали жертвами бомбардувань. Окрім того, щонайменше двоє мешканців села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. За час окупації були повністю зруйновані 70 будинків, зазнала суттєвих пошкоджень місцева школа, а дитячий садочок – взагалі зрівняли з землею.