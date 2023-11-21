Київ не підтримує «мир за будь-яку ціну» – Зеленський

Президент Україну Володимир Зеленський заявив, що Київ не підтримує «мир за будь-яку ціну». Про це він розповів в інтерв’ю The Sun.



«Ми не віримо ні Путіну, ні Росії, ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас вбити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир. Чи важко на полі бою? Так. Але дружити чи сідати за дипломатичний стіл зараз з Росією? Ні», – сказав президент.

Читайте також: «Ми не потрапимо в цю пастку» – Кулеба про заклики до переговорів із РФ

На початку листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За повідомленням, деякі «делікатні» обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Водночас у Державному департаменті США заявили, що не знають про розмови з Україною щодо «мирних переговорів» із Росією.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде вести переговори з Москвою, доки Росія повністю не піде з українських територій.