«Не буде такого» – Зеленський про перспективу «розмовляти з Росією і щось їй віддавати»

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість проведення на даному етапі переговорів із Росією про завершення війни і наголосив, що не відчуває тиску з боку західних партнерів щодо необхідності вести такі переговори.

«Я не знаю, хто це публікує, і для чого це робиться… Всі знають моє ставлення, воно збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було: на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо, серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого», – заявив Зеленський 4 листопада на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Президент також заявив, що не вважає ситуацію на фронті патовою.

«Це – не патова ситуація, ще раз наголошую… Росія контролює небо. А ми бережемо наших військових. І, коли вона контролює небо, просто кидати, як Росія кидає, наче м’ясо, своїх людей, ніхто не хоче», – сказав Зеленський, коментуючи статтю в журналі The Economist головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Генерал заявив, що війна зараз переходить на новий етап «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги «швидше за все не буде глибокого і красивого прориву» проти Росії. Залужний писав, що він вірив у те, що президент Росії Володимир Путін змінить курс після втрати приблизно 150 000 військових – «у будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну».

«Як побороти це? F-16, рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться… Швидкі є рішення… Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, біжать, їдуть, використовують техніку і йдуть контрнаступальні діїї», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що минулого року «всі вважали», що українські сили – в патовій ситуації. «Кілька впевнених хитрощів, тактик військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина, і ви пам’ятаєте, що було в Херсоні», – сказав голова держави.

«Тому є складнощі, є різні думки… Я вважаю, що ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива?... Що треба – віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Він цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми вже для себе зробили висновки», – додав Зеленський.

Він наголосив, що треба більше працювати з партнерами щодо ППО, «розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести відповідні наступальні дії».

Раніше сьогодні американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За повідомленням, деякі «делікатні» обговорення відбулися у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України, до якої входять понад 50 країн. За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

У свою чергу, як заявили чиновники, НАТО готове запропонувати Україні деякі гарантії безпеки, які утримають Росію від нового вторгнення на її територію.

Джерела телеканалу зазначили, що обговорення почалися на тлі побоювань США і країн Європи, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть і надалі надавати допомогу Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена, стверджують чиновники, також стурбовані, що в України закінчуються сили – у той час як у Росії вони «здаються нескінченними».

При цьому адміністрація Байдена не бачить жодних ознак, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною, зазначають співрозмовники NBC News. За їхніми словами, західні чиновники кажуть, що Путін сподівається «пересидіти Захід» або продовжувати боротьбу, доки західні країни не вирішать перестати надавати військову допомогу Україні або поки ця допомога не стане надто дорогою.

За словами чиновників, Україна має час до кінця цього року або трохи більше, після чого розпочнуться «терміновіші дискусії про мирні переговори».

Публічно представники США заперечують, що підштовхують Україну до переговорів і такі обговорення взагалі з нею ведуться. «Будь-які рішення про переговори залишаються за Україною. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії», – заявила раніше речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

Американський інститут Gallup, який займається дослідженням громадської думки, 9 жовтня оприлюднив результати опитування жителів України стосовно війни та різних політичних аспектів. За даними компанії, українці залишаються глибоко відданими перемозі у війні з Росією.

Троє з п’яти (60%) українців, опитаних у липні й серпні, заявили, що хочуть, щоб Україна продовжувала боротьбу до перемоги, що вдвічі перевищує число тих, хто хоче, щоб Україна йшла на переговори про якнайшвидше припинення війни (31%). Практично всі українці погоджуються, що виграти війну означає повернути всі території, які Росія забрала під свій контроль із 2014 року.