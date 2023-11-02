«Була б зовсім інша ситуація» – Данілов про недостатні темпи Заходу в наданні зброї Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що темпи надання військової допомоги Україні від партнерів вплинули на результат, який сьогодні українська армія має на полі бою. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода 2 листопада.

«Якби ми з перших днів отримували ту допомогу, на яку розраховували, була б зовсім інша ситуація», – сказав секретар РНБО в ефірі програми Свобода.Live.

За словами Данілова, зволікання дало можливість Росії підготуватися, замінувати велику територію і провести переговори з Іраном та Північною Кореєю.

«У лютому і березні 2022 року ми благали дати захист нашого неба. На превеликий жаль, на той час ми не отримали жодної відповіді. Ну, а допомога почала надходити поступово, і ми дуже ретельно відслідковуємо в апараті: хто перший надавав, що надавав і яка країна це робила. Я більш ніж впевнений, якщо би ця допомога була швидше, то може й були інші результати», – зазначив Олексій Данілов.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у The Economist, секретар РНБО заявив, що погоджується з генералом, який пише про необхідність нових технологій для розробки озброєння.

Данілов говорить, що це питання неодноразово обговорювалося на засіданнях Ставки. Він також додає, що хотів би, щоб відносини України з партнерами з приводу постачання зброї були більш динамічними.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.