Вугледар: Росія пішла вперед на ще на одному фронті

Вранці 2 листопада під час селекторної наради Сили оборони повідомили президента Володимира Зеленського про спроби армії Росії наступати на півдні Донецької області.

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«Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогові важких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих та поранених», – написав президент у своєму телеграм-каналі.

У ранковому зведенні український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні штурми біля Старомайорського. Саме там, на південь від Великої Новосілки, ЗСУ де-факто розпочали свій наступ на армію Росії навесні 2023 року.

Після звільнення Старомайорського наприкінці липня звідти перестали надходити новини про просування Сил оборони.

Продовжуються атаки армії Росії та на Авдіївку, Мар'їнку, на південь від Бахмуту, а також на Куп'янськ. За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, окупанти проводять артпідготовку в районі Авдіївки, щоб знову спробувати захопити місто.

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На цьому фоні головком ЗСУ Валерій Залужний у серії публікації у The Economist де-факто повідомив про завершення нинішнього етапу війни.

«Глибокого та яскравого прориву, швидше за все, не буде», – констатував він, порівнявши ситуацію на фронті з театром бойових дій Першої світової війни.

Залужний перерахував озброєння, якого тепер потребують ЗСУ, щоб хоча б не допустити переходу до позиційної війни, на його думку, – смертельної для України.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія фактично оживила новий фронт проти України на півдні Донецької області?

Чи означають заяви Залужного, що ЗСУ не зможуть повернути жодне велике місто найближчим часом?

І як Росії вдалося перехитрувати Захід та український Генштаб?