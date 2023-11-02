Зеленський: на Вугледарському напрямку була спроба РФ наступати, але її зупинили

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада повідомив про спробу російських військ наступати на Вугледарському напрямку, яку, за його словами, українським силам вдалося зупинити.

«Провів щоденний селектор. Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні», – йдеться в повідомленні Зеленського в телеграмі.

Крім того, за словами президента, під час наради, були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки і звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені і «в стані ворога».

«Також підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень. Динаміка – позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам», – додав голова держави.

Вранці 2 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу відбулося 57 бойових зіткнень на фронті.

Минулого місяця Росія пішла вперед на усьому сході України – загострення під Авдіївкою виявилося лише початком масованого наступу. Російські війська почали штурми на Харківщині, короткому відтинку Луганщини, який контролюють ЗСУ, в Мар’їнці – та навіть на півночі Бахмута (на півдні наступальні дії веде українська армія).

Росія зазнає значних втрат під час свого наступу – і в живій силі, і в техніці. Зокрема, як заявила британська розвідка, Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті The Economist написав, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – наголосив генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.