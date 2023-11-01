Залужний заявив про загрозу «позиційної» війни і назвав п’ять пріоритетів для України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап, а це може піти на користь Росії. Про це він розповів у статті The Economist.



«Війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», – пише генерал.



За його словами, щоб вийти з цього етапу, Україні потрібні ключові військові можливості та технології, а найважливіше – повітряна сила.



«Контроль над небом необхідний для масштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання. Військово-повітряні сили Росії зберігають значну перевагу над нами та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Ця перевага ускладнила нам просування вперед», – зазначає Залужний.



Головнокомандувач ЗСУ радіоелектронну боротьбу (РЕБ) називає другим пріоритетом.



«РЕБ – ключ до перемоги у війні безпілотників. За останнє десятиліття Росія модернізувала свої РЕБ, створивши новий рід армії та створивши 60 нових видів техніки. У цьому вона нас перевершує: 65% наших платформ на початку війни були вироблені ще за радянських часів. Ми вже створили багато власних електронних систем захисту. Але нам також потрібен більший доступ до електронної розвідки від наших союзників і розширення виробничих ліній для наших систем протидронної РЕБ в Україні та за кордоном», – додає він.

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Третім Залужний виокремив контрбатарейний вогонь. За його словами, коли минулого року українські військові вперше отримали західну зброю, досить успішно виявили російську артилерію та вразили її, але ефективність такої зброї як Excalibur (американський снаряд із GPS-наведенням) різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби, а контрбатарейний вогонь Росії покращився.



«Незважаючи на зневажливу думку деяких військових аналітиків, ми не можемо применшувати ефективність російської зброї та розвідки. Нам потрібно ширше застсовувати безпілотники-камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більш якісне артилерійсько-розвідувальне обладнання, яке може виявляти російські гармати», – пояснює він.



Головнокомандувач ЗСУ додає, що четверте завдання – технологія розмінування, оскільки західні поставки техніки для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км – «коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані»



«Мій п’ятий і останній пріоритет – нарощувати наші резерви. Росія не змогла використати свою величезну перевагу в силі. Проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їхньої підготовки», – пише Залужний, додаючи, що Росію не варто недооцінювати, оскільки вона буде мати перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу.