На Бахмутському напрямку атаки і штурмові дії є зустрічними – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на лінії фронту відбулося 57 бойових зіткнень, сили РФ здійснили пʼять ракетних та 75 авіаційних ударів, 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, інформує у ранковому зведенні 2 листопада Генштаб ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника... Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах… Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – ідеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що минулої доби авіація Сил оборони завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили пʼять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.