«Більшість мешкає у підвалі». Про ситуацію в Авдіївці від учасника евакзагону «Білий янгол»

Бої за Авдіївку (Донецька область) стали одними з найкривавіших від початку повномасштабного вторгнення в Україну, зауважують експерти. Майже за три тижні битви російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого так хотіла. За даними американського Інституту вивчення війни, у цих боях війська РФ втратили сотні людей і сотні одиниць бронетехніки. У Авдіївці і досі залишаються цивільні. Евакуацією охочих займається загін Нацполіції «Білий янгол».

Павло Дяченко, інспектор відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Донецькій області, учасник евакуаційного загону «Білий янгол» розповів про ситуацію в Авдіївці в програмі Радіо Свобода «Свобода Live».

– Чи ускладнилася евакуація з міста за останні дні?

Зараз люди виїжджають. Кожного дня проходить евакуація

– Евакуація триває по всій території Донецької області. Це населені пункти: міста, селища, села. Тенденція стабільна, зараз люди виїжджають. Переважно це такі ситуації, коли люди вже розуміють, що наближається зимовий період і жити в таких умовах вони не можуть. Якщо брати конкретно за Авдіївку, то виїжджають люди як з самого міста, так і з населених пунктів, які розташовані поруч. Кожного дня проходить евакуація. Обстріли не вщухають, стабільно гатять зі всього, що можна: це і реактивні системи залпового вогню, артилерія, міномети, авіація постійно працює. Зараз ви транслюєте кадри – це реальність Авдіївки, яка вона зараз. І хлопці з «Білого янгола» постійно, кожного дня з міста вивозять цивільних.

– Якщо ця картинка відображає те, що нині відбувається в Авдіївці, де мешкають ті цивільні, які там зараз залишилися? Де ви шукаєте їх, щоб переконати про необхідність евакуації?

– Переважна більшість мешкає по підвалах. Ті, хто проживає в приватному секторі – у себе в будинках, а також в підвальних приміщеннях. Майже в кожного підвальне приміщення обладнане. І з такою кількістю обстрілів, з такими неймовірними масштабами руйнації люди розуміють, що вони можуть бути як ті, хто отримує травми і, на превеликий жаль, гине. Вони можуть бути наступними. І таким чином люди звертаються до евакуаційних загонів, люди виходять на зв'язок і вже висловлюють свої наміри евакуюватися.

– Ви згадали про наближення зимового періоду, я так розумію, що це свідчить про те, що побільшало охочих евакуюватися. Але не секрет, що завжди є ті, хто відмовляється. А чим вони це аргументують?

– Це, напевно, якесь таке знижене відчуття страху. Можливо, люди в тій ситуації, якій вони проживають, вийшли в зону комфорту для себе. І будь-які зміни більше їх лякають: переїзд кудись, якась зміна місця проживання більше лякає, ніж та ситуація, що вони живуть саме в Авдіївці.

– Люди, яких ви вивозите. Ви можете одразу сказати, де їх чекають, куди вони можуть поїхати? Чи вдається переконувати цими аргументами?

Люди їдуть до своїх знайомих, родичів – це перша позиція. Інша позиція – це державні програми. Волонтерські організації теж пропонують свої прихистки

– Так, звісно, це нормально працює. Люди їдуть до своїх знайомих, родичів – це перша позиція. Інша позиція – це державні програми. Тобто програми, куди люди їдуть в евакуацію. Волонтерська допомога – телефонують волонтерські організації теж пропонують свої прихистки. Тобто, де можна людей розмістити: тимчасові або постійні. Це вся інформація у нас в наявності, і вже ми пропонуємо людям, куди вони поїдуть, в яких умовах будуть жити і що взагалі будуть робити.

– А яка гуманітарна ситуація? Чи є у тих, хто лишається, доступ до їжі, медикаментів? Взагалі яка логістика з Авдіївкою?

– Є доступ до їжі, є доступ до медикаментів. Якщо людям погано – звертаються, поліцейські вивозять і далі вже до лікарні. І це навіть не через отримані травми внаслідок обстрілу. Через побутові захворювання, тобто якщо ну дуже скрутна ситуація у людей – вони також телефонують. І це також один з елементів евакуації, тому що люди їдуть і вже перебувають в лікарні в більш-менш безпеці. Вони бачать, що є інше життя і що життя може бути нормальним. Дивляться на вулицю – там ходять люди. І вже приймають свої рішення і не повертаються.