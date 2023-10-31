Авдіївка зазнає 40-50 масованих обстрілів щодня – Барабаш

Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів з боку російських військ, місто зазнає 40-50 масованих обстрілів щодня, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Ворог дуже багато підтягує сили особового складу і техніку. Є інформація від місцевих жителів, які зараз перебувають на тимчасово окупованій територіях, наближених до Авдіївки. Про конкретні цифри не знаю. Я думаю, що навіть більше ніж 40 тисяч. Ми бачимо, розуміємо, хлопці готуються до чергової хвилі – це вже третя від початку цього загострення. Всі готуються – і військові, і місцева влада, комунальники, лікарі. Ворог кидає на ці м’ясні штурми дуже багато. Тиші не буває цілодобово», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Барабаш повідомив, що зараз відбувається «дуже багато обстрілів».

«Якщо говорити про місто, 40-50 масованих обстрілів відбувається за добу. Останні кілька днів від 6 до 12 авіаударів. По позиціях взагалі сотні обстрілів. Стрілецькі бої не вщухають», – зазначив голова Авдіївської МВА.

За його словами, російські війська для атак застосовують міномети, артилерію, авіацію та FPV-дрони, які також «залітають в місто і є непоодинокі випадки застосування їх по цивільних автівках».

Днями Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що РФ намагається підтягувати резерви на Авдіївський напрямок – нині на цьому напрямку є до 40 тисяч російських військових.

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Минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров під час телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном повідомив про ситуацію на полі бою, зокрема, «повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно чотири тисячі солдатів».

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28 жовтня британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.