У ГУР пояснили важливість оборони Авдіївки

Місто Авдіївка є «воротами» у Донецьк та до всієї Донецької області, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю «Еспресо».

За його словами, «ситуація на Авдіївському напрямку складна, однак українські військові стримують атакуючі дії російських загарбників».

Також Юсов каже, що завдяки обороні Збройних сил України, російські військові не можуть досягти поставлених завдань та «повертаються до тактики так званих «м’ясних» штурмів», втрачаючи багато техніки та людей».

«Разом із тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом. Авдіївка – це по суті ворота в Донецьк, ворота на звільнення української Донеччини», – підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що зараз навколо Авдіївки відбувається «чергове загострення», але війська РФ «не можуть реалізувати своїх планів».

Він також зазначив, що «оборона кожного українського населеного пункту важлива, тому що повертати набагато важче, ніж тримати оборону, але Авдіївка справді має значення».

Активізація російських військ під Авдіївкою почалася 10 жовтня. Тоді вони атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії позиції ЗСУ і саме місто. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.