Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Донбас

Росія раптом пішла у прорив на Авдіївку: чому зараз і як відповіли ЗСУ

59-та мотопіхотна бригада імена Якова Гандзюка відбиває російську атаку в Пісках під Авдіївкою, 10 жовтня 2023 року. За словами військових бригади, агресор почав рух о шостій ранку

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Вони спробували здійснити прорив на напрямку, який не дається їм не просто від початку повномасштабного вторгнення – а ще з 2014-го. Бій триває і зараз. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють, що сталось, в якому стані там лінія зіткнення і чого очікувати від агресора далі.

РФ спробувала блискавичну атаку

Російські війська, вочевидь, планували бліцкриг: вони транслювали свою атаку буквально у прямому ефірі, оголосили, що починають «мощнейшее наступление» і «стратегическую наступательную операцию», показували з усіх ракурсів захід авіації над Донецьком на бомбардування Авдіївки і готували своїх читачів до скорого успіху.

Так звані «Z-воєнкори» демонструють атаки своєї авіації на Авдіївку 10 жовтня
Так звані «Z-воєнкори» демонструють атаки своєї авіації на Авдіївку 10 жовтня

Авдіївка – передмістя окупованого Донецька, яке українська армія тримає уже 9 років – перебувала під потужними ударами з повітря. За повідомленням голови авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, один літак на напрямку був збитий – вочевидь, це Су-25, який фігурує у зведенні Генштабу за добу.

Однак, з ходом бою активність «Z-воєнкорів» упала до нуля, вони припинили взагалі будь-як коментувати бойові дії під Авдіївкою.

Як відбувався наступ: розповідають військові

Росія атакували силами до трьох батальйонів, з великою кількістю танків та іншої бронетехніки, за підтримки авіації та артилерії. Тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої.

Офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповідає Донбас Реалії, що підрозділи РФ пішли в атаку по широкому фронту близько 6 ранку.

«Для нас це не було несподіванкою, – каже він, – тому що ми завжди чекаємо і готові до будь-якого розвитку подій, але це була більш згуртована і масована атака».

Сергій Цехоцький описує, що російські військові йшли з усіх напрямків, і на його бригаду, і на «сусідів»: «Як зомбі: їх убивають, а вони ідуть». Перед цим був чіткий артобстріл і багато дронів-камікадзе.

Лише за 10 жовтня на рахунку 59-ї бригади – 2 знищених російських танки Т-72, 8 одиниць БМП та 1 МТЛБ. За 11 жовтня (на момент нашої розмови о 17:00) – ще один танк і ще одна БПМ. «Порядка 20-ти осіб вбитими і 40 – трьохсотими у них», – каже Цехоцький.

59-та бригада відбиває атаку 10 жовтня
59-та бригада відбиває атаку 10 жовтня

«В нашому районі просування у них немає, попри те, що у них є перевага в позиціях: після повномасштабного вторгнення вони захопили висоти навколо Авдіївки, це ті позиції, які були у нас з 2014 року, – пояснює військовий. – Тобто наш особовий склад постійно перебуває під їхніми дронами. Але ми не просто тримаємо позиції, але і проводимо контрнаступальні дії, захопили величезну кількість їхніх позицій».

«Успіху їм не бачити, настрій бойовий, всі командири на місцях, усі знають, що їм робити», – резюмує офіцер про активізацію на напрямку.

Cпікер Таврійського напрямку Олександр Штупун каже Донбас Реалії, що метою активізації РФ тут є відволікання української армії від наступу на півдні та, власне, взяття Авдіївки.

«Авдіївку вони мріють взяти давно, як і Мар’їнку. Вона цінна для них і як символ, і як населений пункт», – каже Штупун.

Які сили є у Росії на Авдіївському напрямку

За словами експерта групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, Росія останнім часом перекидала сюди сили з Луганської області (частину 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії). Раніше в районі Авдіївки діяли так звані 1-й і 2-й армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР», тобто мобілізовані з Донецька і Луганська.

«Регулярів було не так багато, а зараз там був сконцентрований кулак з регулярних підрозділів», – зазначає він.

Росія також дуже піарила участь у атаці підрозділів «Шторм-Z», в яких воюють російські засуджені.

«Вони виконують свою функцію м'яса, але для прориву використовувались повноцінні підрозділи», – пояснює Олександр Коваленко.

DeepState порівняв поведінку піхоти в цій атаці зі штурмами Другої світової. За його даними, сірою зоною досі блукають сотні піхотинців, які висадились в полях для штурмів.

Результати на цей момент

Генеральний штаб ЗСУ називає всі атаки на Авдіївському напрямі відбитими. Американський Інститут вивчення війни (ISW) також не бачить просувань агресора в цьому районі за результатами боїв 10 жовтня.

«Успішне оточення Авдіївки, одного з найсильніше укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк», – йдеться у звіті.

DeepState говорить про втрату деяких українських позицій, однак, враховуючи кількість особового складу та техніки, яка була задіяна Росією, називає результати плачливими для РФ.

«Втрати техніки (РФ ред.) колосальні. Бої продовжуються. Дійсно, все могло бути значно гірше, але злагоджена робота Сил оборони дала результат. Звісно, без втрат не обійшлося», – зазначають у DeepState.

За оцінками Олександра Коваленка, російські війська відчувають дефіцит бронемашин і заміняють їх танками. Як свідчать зняті українськими військовими відео, у першому ешелоні наступу противник використовував саме танки, однак у наступі це мають бути передусім бойові броньовані машини. Це дисбалансує наступальні можливості РФ.

«Загалом лінія оборони не була пробита, самі ж окупанти при цьому використовували велику кількість авіації, ударні вертольоти, фронтові бомбардувальники з КАБами, і це все створювали інформаційний шум у російському інфопросторі з підтекстом, що «ми мало не вже увійшли в Авдіївку». Тобто вони намагаються нагнітати ситуацію і надавати їй більшого значення – тут можна провести паралелі з Лимано-Куп'янською віссю. Тоді російська пропаганда називала Куп'янськ другим Бахмутом. Вони хочуть приділити увагу самій своїй можливості вести бойові дії», – коментує Олександр Коваленко.

Станом на вечір 11 жовтня бій на Авдіївському напряму триває, і, судячи з уривчастих повідомлень з фронту, російські війська не полишають спроб просунутися по периметру, а особливо – у напрямку села Бердичі: це б перерізало трасу на Покровськ для захисників Авдіївки.

За даними голови військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, 11 жовтня атаки виглядають так: «Техніки вони вже не використовують, багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять з передової, і далі вони десантуються і намагаються штурмувати одночасно по 10-12-х напрямках. Усе це за підтримкою авіації. Один з моїх заступників сьогодні нарахував більше 23-х ракет по громаді». Під завалами в Авдіївці перебувають станом на 17:00 дві цивільні особи.

За висновком DeepState, зараз російські загарбники намагаються відновити темп наступу.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG