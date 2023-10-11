Росія раптом пішла у прорив на Авдіївку: чому зараз і як відповіли ЗСУ

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Вони спробували здійснити прорив на напрямку, який не дається їм не просто від початку повномасштабного вторгнення – а ще з 2014-го. Бій триває і зараз. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють, що сталось, в якому стані там лінія зіткнення і чого очікувати від агресора далі.

РФ спробувала блискавичну атаку

Російські війська, вочевидь, планували бліцкриг: вони транслювали свою атаку буквально у прямому ефірі, оголосили, що починають «мощнейшее наступление» і «стратегическую наступательную операцию», показували з усіх ракурсів захід авіації над Донецьком на бомбардування Авдіївки і готували своїх читачів до скорого успіху.

Авдіївка – передмістя окупованого Донецька, яке українська армія тримає уже 9 років – перебувала під потужними ударами з повітря. За повідомленням голови авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, один літак на напрямку був збитий – вочевидь, це Су-25, який фігурує у зведенні Генштабу за добу.

Однак, з ходом бою активність «Z-воєнкорів» упала до нуля, вони припинили взагалі будь-як коментувати бойові дії під Авдіївкою.

Як відбувався наступ: розповідають військові

Росія атакували силами до трьох батальйонів, з великою кількістю танків та іншої бронетехніки, за підтримки авіації та артилерії. Тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої.

Офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповідає Донбас Реалії, що підрозділи РФ пішли в атаку по широкому фронту близько 6 ранку.

«Для нас це не було несподіванкою, – каже він, – тому що ми завжди чекаємо і готові до будь-якого розвитку подій, але це була більш згуртована і масована атака».

Сергій Цехоцький описує, що російські військові йшли з усіх напрямків, і на його бригаду, і на «сусідів»: «Як зомбі: їх убивають, а вони ідуть». Перед цим був чіткий артобстріл і багато дронів-камікадзе.

Лише за 10 жовтня на рахунку 59-ї бригади – 2 знищених російських танки Т-72, 8 одиниць БМП та 1 МТЛБ. За 11 жовтня (на момент нашої розмови о 17:00) – ще один танк і ще одна БПМ. «Порядка 20-ти осіб вбитими і 40 – трьохсотими у них», – каже Цехоцький.

«В нашому районі просування у них немає, попри те, що у них є перевага в позиціях: після повномасштабного вторгнення вони захопили висоти навколо Авдіївки, це ті позиції, які були у нас з 2014 року, – пояснює військовий. – Тобто наш особовий склад постійно перебуває під їхніми дронами. Але ми не просто тримаємо позиції, але і проводимо контрнаступальні дії, захопили величезну кількість їхніх позицій».

«Успіху їм не бачити, настрій бойовий, всі командири на місцях, усі знають, що їм робити», – резюмує офіцер про активізацію на напрямку.

Cпікер Таврійського напрямку Олександр Штупун каже Донбас Реалії, що метою активізації РФ тут є відволікання української армії від наступу на півдні та, власне, взяття Авдіївки.

«Авдіївку вони мріють взяти давно, як і Мар’їнку. Вона цінна для них і як символ, і як населений пункт», – каже Штупун.

Які сили є у Росії на Авдіївському напрямку

За словами експерта групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, Росія останнім часом перекидала сюди сили з Луганської області (частину 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії). Раніше в районі Авдіївки діяли так звані 1-й і 2-й армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР», тобто мобілізовані з Донецька і Луганська.

«Регулярів було не так багато, а зараз там був сконцентрований кулак з регулярних підрозділів», – зазначає він.

Росія також дуже піарила участь у атаці підрозділів «Шторм-Z», в яких воюють російські засуджені.

«Вони виконують свою функцію м'яса, але для прориву використовувались повноцінні підрозділи», – пояснює Олександр Коваленко.

DeepState порівняв поведінку піхоти в цій атаці зі штурмами Другої світової. За його даними, сірою зоною досі блукають сотні піхотинців, які висадились в полях для штурмів.

Результати на цей момент

Генеральний штаб ЗСУ називає всі атаки на Авдіївському напрямі відбитими. Американський Інститут вивчення війни (ISW) також не бачить просувань агресора в цьому районі за результатами боїв 10 жовтня.

«Успішне оточення Авдіївки, одного з найсильніше укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк», – йдеться у звіті.

DeepState говорить про втрату деяких українських позицій, однак, враховуючи кількість особового складу та техніки, яка була задіяна Росією, називає результати плачливими для РФ.

«Втрати техніки (РФ – ред.) колосальні. Бої продовжуються. Дійсно, все могло бути значно гірше, але злагоджена робота Сил оборони дала результат. Звісно, без втрат не обійшлося», – зазначають у DeepState.

За оцінками Олександра Коваленка, російські війська відчувають дефіцит бронемашин і заміняють їх танками. Як свідчать зняті українськими військовими відео, у першому ешелоні наступу противник використовував саме танки, однак у наступі це мають бути передусім бойові броньовані машини. Це дисбалансує наступальні можливості РФ.

«Загалом лінія оборони не була пробита, самі ж окупанти при цьому використовували велику кількість авіації, ударні вертольоти, фронтові бомбардувальники з КАБами, і це все створювали інформаційний шум у російському інфопросторі з підтекстом, що «ми мало не вже увійшли в Авдіївку». Тобто вони намагаються нагнітати ситуацію і надавати їй більшого значення – тут можна провести паралелі з Лимано-Куп'янською віссю. Тоді російська пропаганда називала Куп'янськ другим Бахмутом. Вони хочуть приділити увагу самій своїй можливості вести бойові дії», – коментує Олександр Коваленко.

Станом на вечір 11 жовтня бій на Авдіївському напряму триває, і, судячи з уривчастих повідомлень з фронту, російські війська не полишають спроб просунутися по периметру, а особливо – у напрямку села Бердичі: це б перерізало трасу на Покровськ для захисників Авдіївки.

За даними голови військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша, 11 жовтня атаки виглядають так: «Техніки вони вже не використовують, багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять з передової, і далі вони десантуються і намагаються штурмувати одночасно по 10-12-х напрямках. Усе це за підтримкою авіації. Один з моїх заступників сьогодні нарахував більше 23-х ракет по громаді». Під завалами в Авдіївці перебувають станом на 17:00 дві цивільні особи.

За висновком DeepState, зараз російські загарбники намагаються відновити темп наступу.

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