Голова Авдіївської МВА про ситуацію в місті: «немає перебільшень, дійсно дуже гаряче»

Ситуація в Авдіївці на Донеччині залишається складною на тлі масованих ударів російських військ, повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Дуже гаряче в місті. Всі бачили зі вчорашнього дня телеграм-канали всі рясніють, всі медіаресурси рясніють новинами з Авдіївки. Немає там ніяких перебільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, на мій погляд, особиста думка, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни», – сказав він.

За словами Барабаша, зранку 11 жовтня російські війська техніки вже не використовували, натомість багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, далі вони десантуються і намагаються штурмувати «по багатьох напрямках, 10-12 напрямків одночасно».

«Це все за підтримки авіації, звичайно. Різні цифри, один із моїх заступників сьогодні нарахував більше 23 ракет, які прилетіли на територію громади», – сказав голова МВА.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу дій російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії: «Авдіївку вони мріють взяти давно, так само, як і Мар’їнку. Мають показати якийсь успіх, тому назбирали певну кількість сил. По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій суто піхоту в основному, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка – цінна і як символ, і як населений пункт».

Увечері 10 жовтня український Генштаб повідомив, що армія Росії трьома батальйонами за підтримки танків та бойових броньованих машин пішла на штурм Авдіївки на Донеччині.

«Наші захисники відбили усі атаки ворога і не допустили втрат рубежів і позицій», – йшлося в повідомленні.

Місто Авдіївка, розташоване впритул до Донецька у північному напрямку, Збройні сили України утримують із 2014 року, коли обласний центр був захоплений російськими гібридними силами. Лінія фронту на цьому напрямку не зазнала суттєвих змін навіть після початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення армії РФ.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки. В місті, попри постійні атаки, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.