«Дуже гаряче». Барабаш заявив про загострення ситуації в Авдіївці – біля міста був бій, який тривав понад добу

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу неї – на північ від міста бій тривав трохи більше доби.



«Ніч була гарячою і ранок доволі напружений. Загалом минулої доби було дуже гаряче на нашому напрямку. Певне загострення на нашому напрямку є. На північ від міста бій тривав трохи більше доби. Незрозуміло, чи намагаються десь відтягнути наші сили, чи хтозна, але дуже гаряче», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, в Авдіївці також відчувається загострення.



«По місту також відчувається це загострення – минулої доби було майже 30 масованих обстрілів, ніч була гарячою. Центр міста минулої доби – все горить, все летить. Не знаю, як ми взагалі пройшли цю добу без загиблих цивільних. Була одна поранена людина – чоловік 1987 року народження. Дуже напружено в місті. Вночі били з двох танків», – додав Барабаш.



Він зазначив, що в Авдіївці залишається ще «дуже багато місцевих» – 1500-1659 людей.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку війська РФ невдало атакували в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області.

Російські війська регулярно обстрілюють Донеччину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.