РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни: чому саме зараз?

Увечері 10 жовтня український Генштаб повідомив, що армія Росії трьома батальйонами за підтримки танків та бойових броньованих машин пішла на штурм Авдіївки на Донеччині.

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Бої йшли на підступах до самого міста, а також у передмістях – Тоненькому, Кераміці та Первомайському. Напередодні голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш повідомляв, що окупанти з 6 ранку завдають ударів по Авдіївці з танків, ствольної артилерії та «Градів», очевидно, готуючись до наземної атаки.

Пізніше проект DeepState показав відео штурму окупантів, зазначивши, що вони сконцентрували сили у районах Водяного та Красногорівки.

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А вже вдень 11 жовтня спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що всі атаки Росії в районі Авдіївки відбиті – ЗСУ не допустили втрати рубежів та позицій.

За словами бійців, які воюють на напрямку, нинішня атака на місто – передмістя Донецька – наймасштабніша за весь час російсько-української війни.

Головні питання випуску:

Чому Росія вирішила взяти Авдіївку – зважаючи на все, за будь-яку ціну?

Як ЗСУ вдалося утримати місто?

І чому окупанти розпочали широкий наступ на Донбасі саме зараз?