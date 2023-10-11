РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни: чому саме зараз?

Увечері 10 жовтня український Генштаб повідомив, що армія Росії трьома батальйонами за підтримки танків та бойових броньованих машин пішла на штурм Авдіївки на Донеччині.
Бої йшли на підступах до самого міста, а також у передмістях – Тоненькому, Кераміці та Первомайському. Напередодні голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш повідомляв, що окупанти з 6 ранку завдають ударів по Авдіївці з танків, ствольної артилерії та «Градів», очевидно, готуючись до наземної атаки.
Пізніше проект DeepState показав відео штурму окупантів, зазначивши, що вони сконцентрували сили у районах Водяного та Красногорівки.
А вже вдень 11 жовтня спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що всі атаки Росії в районі Авдіївки відбиті – ЗСУ не допустили втрати рубежів та позицій.
За словами бійців, які воюють на напрямку, нинішня атака на місто – передмістя Донецька – наймасштабніша за весь час російсько-української війни.
Головні питання випуску:
Чому Росія вирішила взяти Авдіївку – зважаючи на все, за будь-яку ціну?
Як ЗСУ вдалося утримати місто?
І чому окупанти розпочали широкий наступ на Донбасі саме зараз?