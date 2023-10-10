Всі атаки російських сил на Авдіївському напрямку відбили – Штупун

Українські військові відбили всі атаки російських сил поблизу Авдіївки Донецької області, заявив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Оновлена інформація... можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій», – сказав Штупун.

Перед цим він повідомив, що загарбники активізувалися на Авдіївському напрямку. «Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського, це все на Донеччині. Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів й Авдіївки. З ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку», – сказав він.

За словами речника, це загострення пов’язане, зокрема, з тим, що «результатів немає, тому ворог біситься, б’є по населених пунктах».

Раніше у коментарі «Суспільне Донбас» начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області, а на півночі від міста тривають важкі бої.