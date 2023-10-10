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Війська РФ збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої – Тарнавський

Українські військові у Запорізькій області, 25 серпня 2023 року

Російські військові збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої, повідомив 10 жовтня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того, – здійснив 705 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1415 вогневих завдань», – написав він у телеграмі.

Напередодні Тарнавський повідомив, що українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають «частковий успіх» західніше від Вербового Запорізької області.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на тлі погіршення погодних умов українські війська продовжують наступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.

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