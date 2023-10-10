ЗСУ продовжують контрнаступ на заході Донеччини та Запоріжжя, сили РФ на деяких напрямках наступають – ISW

На тлі погіршення погодних умов українські війська продовжують наступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW нагадують заяву речника Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександра Штупуна про те, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Також повідомляється про російські локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя (Запорізька область) і, ймовірно, Росія реорганізувала Південне угруповання сил, намагаючись продовжити захист від українських контрнаступальних операцій.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 9 жовтня зауважують, що російські війська вели наступальні дії на напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецької області, на заході Запорізької області і просунулися в деяких областях.

Напередодні командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають «частковий успіх» західніше від Вербового Запорізької області.