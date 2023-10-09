Українські війська мають «частковий успіх» на захід від Вербового – Тарнавський

Українські військові продовжують здійснювати наступальні операції на Мелітопольському напрямку і мають «частковий успіх» західніше від Вербового Запорізької області, повідомив 9 жовтня командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 455 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 795 вогневих завдань», – йдеться в повідомленні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що російські війська посилюють мінування в районі Роботиного-Вербового і намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної частини Запорізької області.

На початку жовтня у ISW зазначали, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, і що це є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ.

Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на захід Запорізької області.