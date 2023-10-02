Сили РФ проводять тактичні контратаки поблизу Роботиного – ISW

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного на заході Запорізької області, що є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук у руки», – відзначають фахівці.

За їхніми даними, геолокаційні кадри, опубліковані 30 вересня, показують, як українські сили завдають ударів по російських військах, які намагаються увійти в систему траншей приблизно за один кілометр на південний захід від Роботиного поблизу дороги Роботине — Токмак. На кадрах, опублікованих 13 вересня, видно, що українські війська раніше займали сегменти цієї траншеї і, таким чином, схоже, втратили її під час контратак росіян між 13 і 30 вересня.

Російські військові продовжують будівництво укріплень у Запорізькій області, повідомив 27 веренся міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області», – розповів він.

Як зазначив Федоров, на північ від Токмака «з’явився новий укріпрайон із обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого Збройними силами України села Роботине». Крім того, «на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози», каже місцевий чиновник.