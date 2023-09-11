На Таврійському напрямку за тиждень звільнили 4,8 квадратних кілометра – Маляр

За останній тиждень на Таврійському напрямку українські військові просунулися ще на 4,8 квадратних кілометра, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Загалом Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія звільнило 256,5 квадратних кілометра», – розповіла вона.

Крім того, Маляр зауважила, що зараз тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку – «зокрема, є успіх в напрямку південніше села Роботине та західніше села Вербове».

Також Маляр повідомила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ обороняється – там тривають обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому російські військові застосовують баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Крім того, Маля каже, що на Куп’янському напрямку тривають бої.

«Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку противник продовжує перегрупування військ. Веде безрезультатні наступальні дії в районах Берестове Харківської області та Новоселівське, Новоєгорівка Луганської області», – зазначила вона.

Також відомо, що армія РФ намагається зупинити наступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку – Маляр уточнила, що «із цією метою росіяни безрезультатно намагалися прорвати українську оборону в районах Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка Донецької області».

«За минулий тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв км», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Вона також наголосила, що на Авдіївському, Мар’їнському напрямках «противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області». Маляр підкреслила, що українські воїни «не дають ворогу здійснити його плани».

Також заступниця міністра поінформувала, що «ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області».

Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.