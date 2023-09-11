Маляр каже, що ЗСУ «мали певний успіх» у районі Кліщіївки та Андріївки

На Бахмутському напрямку українські Сили оборони «мали певний успіх» у районі Кліщіївки та Андріївки Донецької області, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Там (у районі Кліщіївки та Андріївки – ред.) ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнена територія там склала близько 2 квадратних км», – розповіла вона.

Загалом, за даними Маляр, під час наступальної кампанії під Бахмутом звільнено на сьогодні вже 49 квадратних кілометрів.

Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.