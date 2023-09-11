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Маляр каже, що ЗСУ «мали певний успіх» у районі Кліщіївки та Андріївки

«Там (у районі Кліщіївки та Андріївки – ред.) ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнена територія там склала близько 2 квадратних км», – Ганна Маляр

На Бахмутському напрямку українські Сили оборони «мали певний успіх» у районі Кліщіївки та Андріївки Донецької області, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Там (у районі Кліщіївки та Андріївки – ред.) ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнена територія там склала близько 2 квадратних км», – розповіла вона.

Загалом, за даними Маляр, під час наступальної кампанії під Бахмутом звільнено на сьогодні вже 49 квадратних кілометрів.

Розвідувальна операція ЗСУ поблизу Бахмуту (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розвідувальна операція ЗСУ поблизу Бахмуту (фотогалерея)

Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели розвідувальну операцію під Бахмутом. Як проходила підготовка та сама операція, дивіть у фотогалереї

Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.

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