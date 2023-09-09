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Розвідувальна операція ЗСУ поблизу Бахмуту (фотогалерея)

Більше ніж половину населеного пункту Кліщіївка, що на півдні від Бахмуту, зараз перебуває під контролем Збройних сил України, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 8 вересня заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, по всій лінії населених пунктів Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, які розташовані південніше від Бахмуту, російські сили щоденно зазнають втрат в особовому складі та вимушені відступати назад, створюючи нові позиції, на яких намагаються закріпитися.

Бої українських сил за Бахмут на Донеччині допомагають на інших ділянках фронту, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Радіо Донбас Реалії) Олег Калашников, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

«Ми весь час, коли захищали Бахмут, наші українські війська, ми дуже часто могли почути спірне запитання, потрібно чи не потрібно нам це робити, чи не простіше нам просто відступити, вирівняти лінію оборони. Однак, як би там не було, але з часом ми все більше переконуємося, що саме наші бої за Бахмут, наша тут витримка допомагає на інших ділянках фронту», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

За словами Калашникова, українські військові знищили тут «дуже багато» російської техніки і сил.

Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели розвідувальну операцію під Бахмутом. Як проходила підготовка та сама операція, дивіть у фотогалереї. Джерело Reuters.

А більше про ситуацію на фронті довкола Бахмуту, читайте у LIVE блозі Радіо Свобода.

Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готуються до проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
1 Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готуються до проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готуються до виїзду для проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
2 Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готуються до виїзду для проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
Боєць 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ керує військовою машиною під час виїзду на розвідувальну операцію. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
3 Боєць 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ керує військовою машиною під час виїзду на розвідувальну операцію. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готові до проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
4 Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ готові до проведення розвідувальної операції. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ проводять розвідку. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
5 Військовослужбовці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ проводять розвідку. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
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Військовослужбовець 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ проводить розвідку. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
7 Військовослужбовець 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ проводить розвідку. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
Снайперка 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ займає позицію під час розвідки. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року
8 Снайперка 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ займає позицію під час розвідки. Околиці Бахмуту, 7 вересня 2023 року

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