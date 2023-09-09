Сили РФ атакували прикордоння Чернігівщини, чоловік отримав тяжкі поранення – ОГП

Армія РФ знову атакувала прикордонне село на Чернігівщині, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

У відомстві кажуть, що вранці 9 вересня російські війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ.

«У результаті обстрілу тяжкі поранення отримав 68-річний місцевий житель. Його доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги», – кажуть в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ).

Також відомо про те, що внаслідок атаки були пошкоджені будівлі на території господарства потерпілого.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Чернігівщину. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.