Через російські обстріли Чернігівщини загинула людина, пошкоджена міськрада у Семенівці – ОВА

Через російські обстріли прикордоння Чернігівщини загинула людина, пошкоджена міськрада у Семенівці, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, протягом доби війська РФ 4 рази обстріляли прикордонні населенні пункти, застосувавши міномети, АГС, дрони-камікадзе.

«На жаль, загинув чоловік. Вночі ворог поцілив у будівлю міської ради у Семенівці. Пожежа. Руйнування. Пошкоджені будинки поряд», – написав він у телеграмі.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Чернігівщину. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.