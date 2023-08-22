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Через російські обстріли Чернігівщини загинула людина, пошкоджена міськрада у Семенівці – ОВА

Наслідки чергового російського обстрілу Чернігівщини. Фото ілюстративне

Через російські обстріли прикордоння Чернігівщини загинула людина, пошкоджена міськрада у Семенівці, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його даними, протягом доби війська РФ 4 рази обстріляли прикордонні населенні пункти, застосувавши міномети, АГС, дрони-камікадзе.

«На жаль, загинув чоловік. Вночі ворог поцілив у будівлю міської ради у Семенівці. Пожежа. Руйнування. Пошкоджені будинки поряд», – написав він у телеграмі.

Війська РФ регулярно з різних видів озброєння обстрілюють Чернігівщину. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)
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Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)

Виставка дронів, яка відбувалась у Чернігові 19 серпня під час влучання російської ракети «Іскандер», була «погоджена з місцевою владою», зазначила в фейсбуці Марія Берлінська, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту «Невидимий батальон», яка була організатором виставки.

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