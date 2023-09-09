На Ставці розглянули план захисту критичної інфраструктури від ударів РФ – Зеленський

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 9 вересня розглянули реалізацію плану із захисту об’єктів енергетики і критичної інфраструктури від російських ударів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури «зернового коридору». Захист прифронтових територій. Підготовка до зими. Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК «Нафтогаз», Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває», – написав він у телеграмі, не навівши подробиць.

Напередодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на парламентському саміті «Групи семи» заявив, що Україна очікує на нові російські атаки на свою енергосистему восени та взимку.

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«Я прошу країни «Групи семи» та Європейський союз бути готовими підтримати Україну та стійкість нашої енергосистеми», – сказав він.

Стефанчук назвав серед видів такої допомоги енергетичне обладнання: «електротехнічні лабораторії, арматуру, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв’язок, резервні потужності та пальне».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

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