Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Стефанчук на саміті G7 закликав партнерів підтримати енергетику України перед початком холодів

Руслан Стефанчук розповів про плани України трансформувати свою енергетику

Україна очікує на нові російські атаки на свою енергосистему восени та взимку – про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на парламентському саміті «Групи семи» 8 вересня.

«Виклики загрозливі – і ми очікуємо, що ситуація буде лише загострюватись. Чекаємо нових атак на нашу енергосистему цієї осені та зими. Я прошу країни «Групи Семи» та Європейський Союз бути готовими підтримати Україну та стійкість нашої енергосистеми», – сказав він.

Стефанчук назвав серед видів такої допомоги енергетичне обладнання: «електротехнічні лабораторії, арматуру, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв’язок, резервні потужності та пальне».

Читайте також: Атаки РФ на енергетику продовжаться взимку: Галущенко розповів про підготовку

«Будь-яка допомога та ініціатива є корисною: як загальнодержавні рішення, так і програми солідарності місцевої влади, політиків, громадян. Просто зараз я хотів би подякувати Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за її програму «Генератори надії», – заявив голова Ради.

Крім того, він розповів про плани України трансформувати свою енергетику, зокрема, продовжувати інтеграцію енергосистеми в європейську ENTSO-E і збільшувати видобуток природного газу.

Спікер парламенту також закликав партнерів України запровадити санкції проти ядерного російського сектору, передусім проти «Росатому» та його дочірніх компаній.

Читайте також: Обшуки у в.о. Чернігова: в СБУ розповіли про розслідування зловживань на відновленні енергетики

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG