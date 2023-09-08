Стефанчук на саміті G7 закликав партнерів підтримати енергетику України перед початком холодів

Україна очікує на нові російські атаки на свою енергосистему восени та взимку – про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на парламентському саміті «Групи семи» 8 вересня.

«Виклики загрозливі – і ми очікуємо, що ситуація буде лише загострюватись. Чекаємо нових атак на нашу енергосистему цієї осені та зими. Я прошу країни «Групи Семи» та Європейський Союз бути готовими підтримати Україну та стійкість нашої енергосистеми», – сказав він.

Стефанчук назвав серед видів такої допомоги енергетичне обладнання: «електротехнічні лабораторії, арматуру, траверси, посилені бетонні опори, супутниковий зв’язок, резервні потужності та пальне».

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«Будь-яка допомога та ініціатива є корисною: як загальнодержавні рішення, так і програми солідарності місцевої влади, політиків, громадян. Просто зараз я хотів би подякувати Президентці Європарламенту Роберті Мецолі за її програму «Генератори надії», – заявив голова Ради.

Крім того, він розповів про плани України трансформувати свою енергетику, зокрема, продовжувати інтеграцію енергосистеми в європейську ENTSO-E і збільшувати видобуток природного газу.

Спікер парламенту також закликав партнерів України запровадити санкції проти ядерного російського сектору, передусім проти «Росатому» та його дочірніх компаній.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.