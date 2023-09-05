Обшуки у в.о. Чернігова: в СБУ розповіли про розслідування зловживань на відновленні енергетики

Служба безпеки України проводить слідчі заходи в рамках справи про зловживання на відновленні енергетичних об’єктів – про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі відомства 5 вересня.

СБУ підтвердила, що обшук у виконувача обов’язків мера Чернігова Олександра Ломака є одним із таких заходів.

«Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України», – йдеться у відповіді.

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У пресслужбі додали, що в кількох областях відбуваються понад понад 20 обшуків, всі вони проходять «із дотриманням чинного законодавства».

Вранці 5 вересня виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив про обшуки СБУ в його квартирі.

У червні Служба безпеки України повідомила про підозру в «масштабній корупції» заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. За даними слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена через російські обстріли навесні 2022 року.

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Тоді Олександр Ломако повідомив, що 19 червня зранку «силовики вкотре провели обшуки в Чернігівській міській раді, перевернули в кабінеті заступника міського голови всі документи та забрали його в столицю для обрання запобіжного заходу». За його словами, йдеться про Віктора Геращенка – керівника штабу з підготовки міста до опалювального сезону 2023/24, куратора сфери ЖКГ та енергетики. Ломако ці слідчі дії тоді назвав «черговою спробою чиновників з центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів».