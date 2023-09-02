У день взяття під варту Коломойського Зеленський заявив, що «закон повинен працювати»

Президент України Володимир Зеленський не став напряму коментувати обрання запобіжного заходу олігарху Ігорю Коломойському. Натомість у вечірньому зверненні він згадав своє бачення України після війни.

«Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила», – заявив Зеленський.

Він не уточнив, кого саме має на увазі, натомість подякував правоохоронцям «за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались».

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«Закон повинен працювати. Так є. Так буде», – додав президент.

Раніше 2 вересня Шевченківський суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.