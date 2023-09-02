Суд взяв Коломойського під варту із заставою в понад 509 мільйонів гривень

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському 2 вересня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

Коломойський в залі суду відмовився давати коментарі до оголошення рішення суду. Раніше він заперечував провину, пише Reuters.

Судове засідання було закритим на вимогу самого олігарха.

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.