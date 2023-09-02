СБУ: священника УПЦ (МП) на Житомирщині підозрюють у розпалюванні ворожнечі

Священнику Української православної церкви (Московського патріархату) в Житомирській області повідомили про підозру через роздачу проросійських листівок, заявляє Служба безпеки України 2 вересня.

«Служба безпеки спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну ненависть. За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини», – йдеться в повідомленні.

За твердженням відомства, автори цих матеріалів описували війну в Україні як «внутрішній громадянський конфлікт» і заперечували російську збройну агресію проти України. Також листівки «ображали релігійні почуття українців» та принижували погляди вірян інших конфесій.

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При цьому священник поширював матеріали за вказівкою митрополита, якому також вже повідомили про підозру.

«Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року. Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій», – заявляє відомство.

Чоловіку повідомили про підозру в діях, спрямованих на «розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб».

Розслідування триває.

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Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.