СБУ підозрює блогерку в розпалюванні релігійної ворожнечі під час акцій у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України 17 серпня повідомила про підозру блогерці, яка «провокувала сутички і релігійну ворожнечу» під час акцій у Києво-Печерській лаврі.

Йдеться про події наприкінці березня та на початку квітня. За даними СБУ, підозрювана поширювала заклики чинити спротив діям правоохоронців і «ображала релігійні почуття українців».

«Крім того, на власній сторінці у фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом». Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників», – йдеться в повідомленні.

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СБУ посилається на лінгвістичну експертизу, яка нібито підтвердила факти підривної діяльності блогерки на користь Росії. Правоохоронці провели обшук у її помешканні в Києві.

Жінці повідомили про підозру у «виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, вираженому у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту». Розслідування триває.

Імені підозрюваної правоохоронці не називають. Водночас днями православна блогерка, прихильниця Української православної церкви (Московського патріархату) Вікторія Кохановська заявила, що їй повідомили про підозру у виправдовуванні російської агресії. Вона не визнає своєї провини.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити святиню, але відмовляється це робити, зокрема з території нижньої Лаври.