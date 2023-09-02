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Духівник Медведчука і Марченко досі мешкає у Лаврі як монах УПЦ (МП) – Авраамій

Оксана Марченко та архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський)

Особистий духівник родини обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як монах Української православної церкви (Московського патріархату). Про це в інтерв’ю «Схемам» (Радіо Свобода) розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

«Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Займався духовною опікою», – розповів в.о. намісника Лаври.

На уточнення журналіста, де він зараз, Авраамій відповів, що у Лаврі.

Духовний наставник родини Медведчук-Марченко – архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський). Він з’являвся в одній із серій фільму «Паломниця», який Оксана Марченко випустила у 2021 році і в якому пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ).

У фільмі Радзіховський проводить для дружини Медведчука екскурсію лаврськими печерами.

У вересні 2022 року українська сторона обміняла Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців. Медведчука затримали у квітні 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за звинуваченням у держзраді. Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.

Марченко оголосили в розшук 11 квітня 2023 року. У лютому їй повідомили про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи повалення державної влади в Україні.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розрив із 29 березня договору про оренду з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

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    Максим Савчук

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Автор книги «1937» про політичну та бізнесову діяльність Віктора Медведчука після Революції Гідності.

    Народився у селищі Баришівка на Київщині. Здобув освіту інженера в Національному транспортному університеті та філолога в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Працював у бюро журналістських розслідувань «Свідомо», у газеті «Україна молода», у програмі журналістських розслідувань «Знак оклику» на телеканалі ТВі.

    У 2015 році розслідування «Questions Raised Over Poroshenko’s Role In Valuable Kyiv Land Deal» («Таємниці землі президента Порошенка») потрапило до шорт-листу міжнародного конкурсу асоціації мовників AIB.

    Переможець конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2019 рік) із матеріалом «Зелена родина ру» (про кінобізнес Володимира Зеленського у Росії).

    У 2020 році здобув друге місце на конкурсі журналістських історій DataUp із матеріалом «Американська мрія Віктора Медведчука» (співавтори - Любомира Ремажевська та Олександр Чорновалов).

    Розслідування «Американська мрія Віктора Медведчука» перемогло на Національному конкурсі журналістських розслідувань. Оголошення переможців та нагородження відбулося під час фестивалю розслідувальної журналістики «Межигір’я Фест» в колишній резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича у вересні 2021 року.

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