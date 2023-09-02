Духівник Медведчука і Марченко досі мешкає у Лаврі як монах УПЦ (МП) – Авраамій

Особистий духівник родини обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко продовжує мешкати у Києво-Печерській лаврі як монах Української православної церкви (Московського патріархату). Про це в інтерв’ю «Схемам» (Радіо Свобода) розповів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

«Оксана Марченко відвідувала Лавру. У неї був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Займався духовною опікою», – розповів в.о. намісника Лаври.

На уточнення журналіста, де він зараз, Авраамій відповів, що у Лаврі.

Духовний наставник родини Медведчук-Марченко – архімандрит УПЦ (МП) Даміан (Радзіховський). Він з’являвся в одній із серій фільму «Паломниця», який Оксана Марченко випустила у 2021 році і в якому пропагує російське православ’я в Україні та його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви (РПЦ).

У фільмі Радзіховський проводить для дружини Медведчука екскурсію лаврськими печерами.

У вересні 2022 року українська сторона обміняла Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців. Медведчука затримали у квітні 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за звинуваченням у держзраді. Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.

Марченко оголосили в розшук 11 квітня 2023 року. У лютому їй повідомили про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи повалення державної влади в Україні.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розрив із 29 березня договору про оренду з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.