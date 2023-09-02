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Сауна, покої, трапезна: показали колишню резиденцію предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія у Лаврі

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій провів екскурсію колишнью резиденцією предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія

Знімальна група «Схем» (Радіо Свобода) відвідала закритий об’єкт на території Києво-Печерської Лаври – колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія, куди раніше не пускали журналістів. Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній Лаврі. Там, окрім приватних покоїв, знаходяться приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій.

Колишня резиденція предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія
Колишня резиденція предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія

Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.

«Це ця кімната, де вирішувалася доля Московського патріархату», – пояснив Авраамій.

За словами Авраамія, у цьому приміщенні проходив священний синод Московського патріархату
За словами Авраамія, у цьому приміщенні проходив священний синод Московського патріархату

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

«Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію «руського міру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося в вкотре обдурити українців», – пояснив він.

Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.

Сауна у резиденції Онуфрія
Сауна у резиденції Онуфрія

Авраамій розповів: «У 2016 році були завершені реставраційні роботи по відновленню цього корпусу. Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній Лаврі, багато дійсно новозабудов, які були не погоджені у свій час із державою».

Сам він, каже, двічі був у резиденції, коли там ще жив Онуфрій. Зараз, каже Авраамій, він із дозволу заповідника користується лише однією келією (кімнатою) у колишній резиденції митрополита Онуфрія. Усю будівлю в.о. намісника монастиря використовувати не планує, підвальний поверх із сауною вирішив опечатати.

«Мені це не потрібно, це не відповідає способу життя монаха. Моя одна із перших мрій – тут, на Нижній Лаврі, створити дитячий будинок для дітей-сиріт, дітей, які не мають батьків», – каже архімандрит.

Раніше видання «Українська правда» у своєму розслідуванні повідомило, що митрополит Онуфрій (Орест Березовський) і ще понад 20 священнослужителів УПЦ (МП) мають російське громадянство. Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», пише видання, 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт, а через рік – закордонний паспорт громадянина Росії, вже не перший.

Сам Онуфрій переконує, що «полишив російське громадянство» і не має російського паспорта.

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    Максим Савчук

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). Автор книги «1937» про політичну та бізнесову діяльність Віктора Медведчука після Революції Гідності.

    Народився у селищі Баришівка на Київщині. Здобув освіту інженера в Національному транспортному університеті та філолога в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Працював у бюро журналістських розслідувань «Свідомо», у газеті «Україна молода», у програмі журналістських розслідувань «Знак оклику» на телеканалі ТВі.

    У 2015 році розслідування «Questions Raised Over Poroshenko’s Role In Valuable Kyiv Land Deal» («Таємниці землі президента Порошенка») потрапило до шорт-листу міжнародного конкурсу асоціації мовників AIB.

    Переможець конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2019 рік) із матеріалом «Зелена родина ру» (про кінобізнес Володимира Зеленського у Росії).

    У 2020 році здобув друге місце на конкурсі журналістських історій DataUp із матеріалом «Американська мрія Віктора Медведчука» (співавтори - Любомира Ремажевська та Олександр Чорновалов).

    Розслідування «Американська мрія Віктора Медведчука» перемогло на Національному конкурсі журналістських розслідувань. Оголошення переможців та нагородження відбулося під час фестивалю розслідувальної журналістики «Межигір’я Фест» в колишній резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича у вересні 2021 року.

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