Сауна, покої, трапезна: показали колишню резиденцію предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія у Лаврі

Знімальна група «Схем» (Радіо Свобода) відвідала закритий об’єкт на території Києво-Печерської Лаври – колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія, куди раніше не пускали журналістів. Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній Лаврі. Там, окрім приватних покоїв, знаходяться приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій.

Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.

«Це ця кімната, де вирішувалася доля Московського патріархату», – пояснив Авраамій.

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

«Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію «руського міру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося в вкотре обдурити українців», – пояснив він.

Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.

Авраамій розповів: «У 2016 році були завершені реставраційні роботи по відновленню цього корпусу. Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній Лаврі, багато дійсно новозабудов, які були не погоджені у свій час із державою».

Сам він, каже, двічі був у резиденції, коли там ще жив Онуфрій. Зараз, каже Авраамій, він із дозволу заповідника користується лише однією келією (кімнатою) у колишній резиденції митрополита Онуфрія. Усю будівлю в.о. намісника монастиря використовувати не планує, підвальний поверх із сауною вирішив опечатати.

«Мені це не потрібно, це не відповідає способу життя монаха. Моя одна із перших мрій – тут, на Нижній Лаврі, створити дитячий будинок для дітей-сиріт, дітей, які не мають батьків», – каже архімандрит.

Раніше видання «Українська правда» у своєму розслідуванні повідомило, що митрополит Онуфрій (Орест Березовський) і ще понад 20 священнослужителів УПЦ (МП) мають російське громадянство. Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», пише видання, 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт, а через рік – закордонний паспорт громадянина Росії, вже не перший.

Сам Онуфрій переконує, що «полишив російське громадянство» і не має російського паспорта.