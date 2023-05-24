Через дев’ять місяців після передачі РФ Медведчука позбавили права на адвокатську діяльність

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила обвинуваченого у держзраді, колишнього співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. Про це у фейсбуці повідомив засновник адвокатського бюро «Титикало та партнери» Роман Титикало на своїй сторінці у фейсбуці.

«Медведчук більше не адвокат! Історична справедливість відбулась! Щойно дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю!», – написав він, додавши, що «ця робота» розпочалась ще у 2016 році.

Також у коментарі виданню liga.net підтвердив цю інформацію глава КДКА Володимир Поліщук.

Кума російського президента Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022-го його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

У січні президент України Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських діячів. Через кілька днів Рада позбавила його депутатського мандату.