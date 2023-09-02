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Запобіжний захід Коломойському обирають у закритому режимі

Ігор Коломойський заборонив його знімати під час судового засідання.

Триває судове засідання з обрання запобіжного заходу олігарху Ігорю Коломойському, повідомляє кореспондент Радіо Свобода 2 вересня.

Судове засідання у Шевченківському районному суді Києва проводять у закритому режимі на вимогу самого Коломойського.

Крім того, олігарх заборонив його знімати під час судового засідання.

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.

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