Запобіжний захід Коломойському обирають у закритому режимі

Триває судове засідання з обрання запобіжного заходу олігарху Ігорю Коломойському, повідомляє кореспондент Радіо Свобода 2 вересня.

Судове засідання у Шевченківському районному суді Києва проводять у закритому режимі на вимогу самого Коломойського.

Крім того, олігарх заборонив його знімати під час судового засідання.

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.