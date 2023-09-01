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САП: ексзаступника міністра економіки заарештували під заставу в понад 900 тисяч гривень

САП планує вирішити питання щодо оскарження запобіжного заходу після ознайомлення з повним текстом рішення суду

Колишньому заступнику міністра економіки обрали запобіжний захід, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 вересня.

Йдеться про справу, в якій ексурядовця підозрюють у зловживаннях на понад 62 мільйона гривень на закупівлях гуманітарної допомоги.

«Суд (Вищий антикорупційний суд – ред.) застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 939 400 гривень», – йдеться в заяві.

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Крім того, на підозрюваного поклали процесуальні обов’язки:

  • прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду
  • не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі
  • здати до відповідних органів державної влади закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну

САП планує вирішити питання щодо оскарження запобіжного заходу після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 24 серпня повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях. Зокрема, серед підозрюваних – заступник міністра аграрної політики та колишній заступник міністра економіки.

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